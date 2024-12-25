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Крушение самолета в Казахстане и сделки с акциями «Роснефти». Темы брифинга Пескова

Крушение самолета Azerbaijan Airlines вблизи Актау в Казахстане, ситуация с российскими активами и разрешение президента России Владимира Путина совершать сделки с акциями «Роснефти» стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: Александр Казаков/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин пообщается с лидерами стран СНГ в рамках неформального саммита в Ленинградской области: «Как правило, главы государств используют эту возможность для обмена мнениями и по актуальным вопросам, касающимся содружества, и для обсуждения региональных ситуаций и двусторонних отношений».

Кремль рассчитывает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, который не смог приехать на неформальный саммит СНГ из-за положительного теста на коронавирус, завтра примет участие в саммите ЕАЭС по видеосвязи.

О крушении самолета в Актау

Путин выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines вблизи Актау в Казахстане.

О ситуации с российскими активами

Перевод Украине $1 млрд в счет доходов с замороженных Западом российских активов может в перспективе стать поводом для судебного преследования: «Говоря по-русски, эти деньги сворованы у нас».

О сделках с акциями «Роснефти»

Разрешение Путина совершать сделки с акциями «Роснефти» является корпоративным вопросом, который не может быть открытым, «тем более в атмосфере достаточно недружественного экономического окружения».

Песков Дмитрий