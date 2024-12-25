Крушение самолета в Казахстане и сделки с акциями «Роснефти». Темы брифинга Пескова

Президент России Владимир Путин пообщается с лидерами стран СНГ в рамках неформального саммита в Ленинградской области: «Как правило, главы государств используют эту возможность для обмена мнениями и по актуальным вопросам, касающимся содружества, и для обсуждения региональных ситуаций и двусторонних отношений».