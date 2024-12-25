Лавров назвал условия рассмотрения Россией мирных предложений по Украине

Дипломат подчеркнул, что Москва не уходит от переговоров, но ей нужны «серьезные конкретные предложения». «И, конечно, мы будем принимать решения, принимать решения о реакции на эти предложения, исходя из национальных интересов, целей специальной военной операции и выступления президента в МИД 14 июня нынешнего года», — сказал министр.