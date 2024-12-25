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Лавров прокомментировал предложения Путина по Украине

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Мирные предложения президента России Владимира Путина по урегулированию ситуации вокруг Украины не являются предварительными условиями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: © РИА Новости

Ранее Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, отмечал, что у Москвы нет предварительных условий для начала переговоров с Украиной.

«Сформулированные президентом Путиным принципы не являются предварительными условиями. Это то, что вытекает из международного права», — сказал Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что Россия не отказывается от переговоров. «От переговоров, и это президент не раз отмечал, мы никогда не уходим, но нам нужно видеть серьезные, конкретные предложения, когда они к нам поступят», — подчеркнул Лавров.

По его словам, реакция России на эти предложения будет зависеть от национальных интересов.

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