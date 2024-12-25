Максим Кудрявцев прокомментировал кадровые перестановки в мэрии Новосибирска в 2024 году

Одно из последних и особенно значимых назначений — Иосиф Кодалаев занял пост первого заместителя мэра по городскому хозяйству. Он доказал свой профессионализм во время восстановления движения по Октябрьскому и Димитровскому мостам, участвовал в оперативном устранении аварий на теплосетях. Уверен, что его опыт позволит провести реформирование департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса с необходимым городу результатом", — заявил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в интервью Сиб.фм.