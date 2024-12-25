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В Петербург прилетел Лукашенко на саммиты СНГ и ЕАЭС

В Петербург прибыл президент Беларуси Александр Лукашенко на саммиты СНГ и ЕАЭС. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы государства.

Источник: AP 2024

Сегодня в культурной столице состоится традиционная неформальная встреча глав государств — участников стран Содружества. На ней подведут итоги года и обсудят дальнейшие совместные перспективы.

Лукашенко 26 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, встреча глав государств пройдет в узком и расширенном составах. В повестке дня около двух десятков вопросов: стратегические направления деятельности союза, общие рынки энергоресурсов, гармонизация законодательства, сотрудничество с третьими странами.

Лукашенко Александр