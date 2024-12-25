В Петербург прилетел Лукашенко на саммиты СНГ и ЕАЭС

Сегодня в культурной столице состоится традиционная неформальная встреча глав государств — участников стран Содружества. На ней подведут итоги года и обсудят дальнейшие совместные перспективы.
Лукашенко 26 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, встреча глав государств пройдет в узком и расширенном составах. В повестке дня около двух десятков вопросов: стратегические направления деятельности союза, общие рынки энергоресурсов, гармонизация законодательства, сотрудничество с третьими странами.