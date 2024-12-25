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Лукашенко принимает участие в неформальном саммите СНГ под Санкт-Петербургом

25 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 декабря принимает участие в традиционной неформальной встрече глав государств — участников СНГ, которая проходит под Санкт-Петербургом, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Во время саммита лидеры стран Содружества подведут итоги года и обсудят перспективы интеграционного взаимодействия.

На этот раз саммит решили провести не в самом Санкт-Петербурге, а его окрестностях. Площадкой неформальной встречи глав государств был выбран Ледовый дворец на территории всесезонного курорта «Игора», что расположился в часе езды от города на территории Карельского перешейка.

На курорте «Игора» — самый высокий перепад высот и протяженная трасса в Ленинградской области. Зимой здесь работают 10 горнолыжных склонов с трассами для разного уровня подготовки.

В шаговой доступности от курорта находится самый современный автодром России «Игора Драйв», где впервые в мире на одной территории функционируют 10 трасс для разных видов авто и мотоспорта.

В шаговой доступности от курорта находится самый современный автодром России «Игора Драйв», где впервые в мире на одной территории функционируют 10 трасс для разных видов авто и мотоспорта. −0-

Лукашенко Александр
СНГ