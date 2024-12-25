Лукашенко принимает участие в неформальном саммите СНГ под Санкт-Петербургом

Во время саммита лидеры стран Содружества подведут итоги года и обсудят перспективы интеграционного взаимодействия.
На этот раз саммит решили провести не в самом Санкт-Петербурге, а его окрестностях. Площадкой неформальной встречи глав государств был выбран Ледовый дворец на территории всесезонного курорта «Игора», что расположился в часе езды от города на территории Карельского перешейка.
На курорте «Игора» — самый высокий перепад высот и протяженная трасса в Ленинградской области. Зимой здесь работают 10 горнолыжных склонов с трассами для разного уровня подготовки.
В шаговой доступности от курорта находится самый современный автодром России «Игора Драйв», где впервые в мире на одной территории функционируют 10 трасс для разных видов авто и мотоспорта.
В шаговой доступности от курорта находится самый современный автодром России «Игора Драйв», где впервые в мире на одной территории функционируют 10 трасс для разных видов авто и мотоспорта. −0-