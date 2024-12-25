Лукашенко принимает участие в неформальном саммите СНГ под Санкт-Петербургом

На этот раз саммит решили провести не в самом Санкт-Петербурге, а его окрестностях. Площадкой неформальной встречи глав государств был выбран Ледовый дворец на территории всесезонного курорта «Игора», что расположился в часе езды от города на территории Карельского перешейка.