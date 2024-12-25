Сергей Собянин представил депутатам МГД проект развития Москвы

Также мэр заявил, что Москва становится лучшим мегаполисом среди других мировых городов. По его словам, факторами подобной стратегии стали мощная экономика, доступное и качественное образование и здравоохранение, хорошая экологическая ситуация, благоустройство и комфортный транспорт. Мэр также выразил уверенность в том, что наличие в России города мирового уровня является ее конкурентным преимуществом.