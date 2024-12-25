Сергей Собянин представил депутатам МГД проект развития Москвы

Стратегия развития Москвы состоит в стремлении столицы к статусу лучшего города Земли. Москва должна побеждать в борьбе за умы, таланты, инвестиции и технологии, заявил Сергей Собянин в ходе своего ежегодного отчета обсудил с депутатами Мосгордумы проект развития столицы.
«Мы живем в мире, где постоянно идет борьба. Битва за людей, за человеческий капитал. И в этой битве мы должны побеждать снова и снова», — отметил градоначальник.
По его словам, остановка или замедление в развитии города будет равно проигрышу. За прошедший период было успешно осуществлено множество проектов. А пандемия коронавируса и ограничительные меры не смогли остановить развитие столицы.
Собянин подчеркнул, что в настоящее время Москва представляет собой динамично развивающийся город, который занимает второе место в мире по уровню экономического развития среди городов.
Также мэр заявил, что Москва становится лучшим мегаполисом среди других мировых городов. По его словам, факторами подобной стратегии стали мощная экономика, доступное и качественное образование и здравоохранение, хорошая экологическая ситуация, благоустройство и комфортный транспорт. Мэр также выразил уверенность в том, что наличие в России города мирового уровня является ее конкурентным преимуществом.