Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Собянин представил депутатам МГД проект развития Москвы

Собянин подчеркнул, что в настоящее время Москва представляет собой динамично развивающийся город.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Стратегия развития Москвы состоит в стремлении столицы к статусу лучшего города Земли. Москва должна побеждать в борьбе за умы, таланты, инвестиции и технологии, заявил Сергей Собянин в ходе своего ежегодного отчета обсудил с депутатами Мосгордумы проект развития столицы.

«Мы живем в мире, где постоянно идет борьба. Битва за людей, за человеческий капитал. И в этой битве мы должны побеждать снова и снова», — отметил градоначальник.

По его словам, остановка или замедление в развитии города будет равно проигрышу. За прошедший период было успешно осуществлено множество проектов. А пандемия коронавируса и ограничительные меры не смогли остановить развитие столицы.

Собянин подчеркнул, что в настоящее время Москва представляет собой динамично развивающийся город, который занимает второе место в мире по уровню экономического развития среди городов.

Также мэр заявил, что Москва становится лучшим мегаполисом среди других мировых городов. По его словам, факторами подобной стратегии стали мощная экономика, доступное и качественное образование и здравоохранение, хорошая экологическая ситуация, благоустройство и комфортный транспорт. Мэр также выразил уверенность в том, что наличие в России города мирового уровня является ее конкурентным преимуществом.

Собянин Сергей