Лавров заявил об отсутствии иллюзий по Украине в связи победой Трампа

Тема возможного возобновления мирных переговоров между Москвой и Киевом активизировалась после победы на выборах президента США Трампа, который обещал в кратчайшие сроки разрешить конфликт. Украинский президент Владимир Зеленский, как отмечал Трамп после встречи с ним в Париже 7 декабря, «хочет мира» и считает, что «пришло время».