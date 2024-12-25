Приняли обновленный Генплан Воронежа

Напомним, Верховный суд РФ признал Генплан Воронежа на 2021−2041 годы не действующим, так как в нем была указана не утвержденная, а проектируемая граница города, куда попадало 880 гектаров земель федерального лесного фонда без согласования с Рослесхозом.