Приняли обновленный Генплан Воронежа

Депутаты Гордумы утвердили обновленный Генеральный план Воронежа на 2021 — 2041 годы. Голосование прошло сегодня, 25 декабря, на заседании горпарламента. Информацию подтвердили в мэрии.
В итоге 29 депутатов проголосовали в поддержку нового документа. Воздержались только двое.
Напомним, Верховный суд РФ признал Генплан Воронежа на 2021−2041 годы не действующим, так как в нем была указана не утвержденная, а проектируемая граница города, куда попадало 880 гектаров земель федерального лесного фонда без согласования с Рослесхозом.
В мэрии была создана согласительная комиссия, документ доработали. Затем его одобрило Минэкономразвитие РФ. Обсуждение нового генерального плана города Воронежа началось в ноябре.
Подробнее о новом Генплане читайте здесь.