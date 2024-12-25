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Приняли обновленный Генплан Воронежа

Документ одобрили депутаты городской Думы.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Гордумы утвердили обновленный Генеральный план Воронежа на 2021 — 2041 годы. Голосование прошло сегодня, 25 декабря, на заседании горпарламента. Информацию подтвердили в мэрии.

В итоге 29 депутатов проголосовали в поддержку нового документа. Воздержались только двое.

Напомним, Верховный суд РФ признал Генплан Воронежа на 2021−2041 годы не действующим, так как в нем была указана не утвержденная, а проектируемая граница города, куда попадало 880 гектаров земель федерального лесного фонда без согласования с Рослесхозом.

В мэрии была создана согласительная комиссия, документ доработали. Затем его одобрило Минэкономразвитие РФ. Обсуждение нового генерального плана города Воронежа началось в ноябре.

Подробнее о новом Генплане читайте здесь.