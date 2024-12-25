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Лукашенко направил соболезнования Алиеву в связи с крушением самолета

Лукашенко направил соболезнования Алиеву из-за гибели людей в связи с крушением самолета.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 декабря, в среду, направил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с гибелью людей из-за крушения самолета авиакомпании AZAL неподалеку от города Актау в Казахстане. Об этом проинформировали в пресс-службе президента.

Глава государства обратил внимание на то, что сообщение про крушение пассажирского самолета в Беларуси восприняли с чувством глубокой боли, скорби. Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусские граждане разделяют тяжесть постигшей братский народ Азербайджана беды, а также горе невосполнимых утрат.

Президент Беларуси выразил искренние слова поддержки, сочувствия всем родным и близким погибших. Кроме того, он пожелал скорейшего восстановления пострадавшим.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про значимость мира, поздравляя католиков Беларуси с Рождеством.

Тем временем пресс-секретарь Песков раскрыл план встречи президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко на горнолыжном курорте «Игора».

Кстати, МИД сказал, что граждан Беларуси не было в самолете, упавшем в Казахстане.

Кроме того, мы собрали, что можно и нельзя делать на Рождество Христово 25 декабря.