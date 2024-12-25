Лукашенко направил соболезнования Алиеву в связи с крушением самолета

Глава государства обратил внимание на то, что сообщение про крушение пассажирского самолета в Беларуси восприняли с чувством глубокой боли, скорби. Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусские граждане разделяют тяжесть постигшей братский народ Азербайджана беды, а также горе невосполнимых утрат.