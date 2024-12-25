Путин: товарооборот России со странами СНГ увеличился более чем на 10%

«В истекший период основные усилия России как председательствующей в СНГ страны были направлены на развитие интеграции на евразийском пространстве и укрепление международного авторитета Содружества, на обеспечение эффективной деятельности его исполнительных органов. Приоритетное внимание уделялось углублению экономического взаимодействия, обеспечению свободы движения товаров, услуг, устранению торговых барьеров и упрощению таможенных процедур. Товарооборот России с участниками СНГ, по данным за январь-октябрь, прибавил 10,6% и составил немножко больше $93 млрд», — отметил Владимир Путин.