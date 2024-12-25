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Путин: товарооборот России со странами СНГ увеличился более чем на 10%

25 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот России со странами СНГ увеличился более чем на 10%. Об этом Президент России Владимир Путин заявил 25 декабря на неформальной встрече глав государств — участников СНГ под Санкт-Петербургом, передает корреспондент БЕЛТА.

«В истекший период основные усилия России как председательствующей в СНГ страны были направлены на развитие интеграции на евразийском пространстве и укрепление международного авторитета Содружества, на обеспечение эффективной деятельности его исполнительных органов. Приоритетное внимание уделялось углублению экономического взаимодействия, обеспечению свободы движения товаров, услуг, устранению торговых барьеров и упрощению таможенных процедур. Товарооборот России с участниками СНГ, по данным за январь-октябрь, прибавил 10,6% и составил немножко больше $93 млрд», — отметил Владимир Путин.

По его словам, заметно улучшились и макроэкономические показатели в государствах СНГ. Так, по итогам 2024 года рост совокупного ВВП в странах Содружества прогнозируется на уровне 4,7%. Это выше общемирового показателя.

«За 10 месяцев промышленное производство увеличилось на 4,3%. Объем грузоперевозок — на 7,4%. Оборот розничной торговли — на 7,7%», — привел данные статистики Президент России.

Путин Владимир
СНГ
экономика
торговля