Нижегородские власти решили обойтись без «столичных» титулов в 2025 году

«Это первый год, куда мы входим без каких-либо титулов. Мы не культурная, не молодежная, не новогодняя, вообще никакая не столица. От этого нам очень приятно. Потому что кажется, что нам титулы больше не нужны, и мы можем спокойно без них обойтись и быть все так же интересны стране».