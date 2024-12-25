The Independent: НАТО не сможет защитить Европу без США

Кроме того, Финляндия, Эстония и Латвия входят в число стран альянса, тратящих на оборону больше всего в процентном соотношении к своему ВВП. Хотя НАТО требует от своих членов расходовать на оборону не менее 2% ВВП, до 2024 года только треть стран выполняли это требование.