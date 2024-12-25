После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США лидеры Латвии, Эстонии и Финляндии призвали членов Североатлантического альянса прекратить «бесконечные дебаты» о том, как справиться с надвигающейся угрозой со стороны России, и заявили, что пришло время укрепить обороноспособность Европы, говорится в статье.
Мы не готовы. Это совершенно очевидно. Мы не можем продолжать просто надеяться на то, что США будут по-прежнему активно участвовать в делах Европы.
«Мы должны наращивать наши оборонные возможности из-за угрозы со стороны России», — добавил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
Эти три страны — единственные члены НАТО, которые граничат с Россией. Со вступлением Финляндии в НАТО в 2023 году граница стран альянса с Россией выросла более чем в два раза.
Кроме того, Финляндия, Эстония и Латвия входят в число стран альянса, тратящих на оборону больше всего в процентном соотношении к своему ВВП. Хотя НАТО требует от своих членов расходовать на оборону не менее 2% ВВП, до 2024 года только треть стран выполняли это требование.
Эстония направляет на оборону 3,4% своего ВВП (это второй по величине показатель в альянсе после Польши), Латвия — 3,15% (четвертый по величине показатель), а Финляндия — чуть более 2,4%.
Необходимость увеличения вложений в оборону в Европе возникла еще до переизбрания Дональда Трампа, но предстоящее возвращение республиканского миллиардера в Белый дом резко подчеркнуло плохое вооружение многих европейских членов НАТО, особенно в западной половине континента.
«Каждый (член НАТО) должен исправить ситуацию с дефицитом расходов на оборону», — заявил президент Финляндии Александр Стубб. На вопрос о будущем участии США в альянсе Стубб ответил: «Я не думаю, что у нас может быть НАТО без Соединенных Штатов».
«Главный противник или конкурент США — это Китай», — сказал Стубб, добавив, что, по его мнению, Трамп понимает важность альянсов в борьбе с Пекином.
Эксперты также отметили, что, если США слишком быстро переключат внимание на Индо-Тихоокеанский регион, не дав Европе времени на укрепление собственной обороны, позднее им придется вернуться к решению вопросов европейской безопасности, но с гораздо большими затратами.
Я думаю, что в интересах США не отказываться от участия в делах Европы. В любом случае я считаю, что альянсы, основанные на ценностях, длятся гораздо дольше, чем альянсы, основанные на интересах.
К тому же неспособность Европы защитить себя, особенно без США, только подчеркивает ее трудности в продолжении военной поддержки Украины. Как признал Ринкевич, Латвия вместе с Эстонией и Финляндией обучает украинских военных, но «на данный момент возможностей недостаточно».
«Проблемой является не только то, что многие страны не готовы поставлять Украине оружие, но и то, что оборонная промышленность Европы не способна производить его на необходимом уровне. Мы можем предоставить Украине то, что можем, но во многих случаях мы уже находимся на грани того, что у нас есть», — резюмировал он.