Беспрозванных рассказал о ремонте больниц региона в ближайшие три года

В ближайшие три года областные власти планируют ремонт в нескольких больницах региона. Работы проведут также почти в 30 фельдшерско-акушерских пунктах. Об этом рассказал губернатор Алексей Беспрозванных во время послания об основных направлениях своей деятельности и деятельности регионального правительства на пять лет на расширенном заседании Заксобрания 24 декабря.