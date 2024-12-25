Лавров объяснил отсутствие посла России в США

«Отсутствие российского посла в США — это не демарш, здесь нет никакой политики», — подчеркнул дипломат.
Лавров также пояснил, что дата выезда нового российского представителя в США планируется с учетом инаугурации избранного американского лидера Дональда Трампа, которая пройдет в Вашингтоне 20 января 2025 года.
Ранее Лавров заявил, что США приветствовали кандидатуру нового российского посла в Вашингтоне. Он отметил, что американцы рады назначению профессионала, который большую часть своей карьеры посвятил советско-американским, российско-американским отношениям.