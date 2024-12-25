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Лавров объяснил отсутствие посла России в США

Временное отсутствие посла России в США не связано с политикой и не является демаршем. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Отсутствие российского посла в США — это не демарш, здесь нет никакой политики», — подчеркнул дипломат.

Лавров также пояснил, что дата выезда нового российского представителя в США планируется с учетом инаугурации избранного американского лидера Дональда Трампа, которая пройдет в Вашингтоне 20 января 2025 года.

Ранее Лавров заявил, что США приветствовали кандидатуру нового российского посла в Вашингтоне. Он отметил, что американцы рады назначению профессионала, который большую часть своей карьеры посвятил советско-американским, российско-американским отношениям.

дипломатия