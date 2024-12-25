Погранполиция: на границе возрос поток въезжающих в Республику Молдова

В основном в Молдову въезжали иностранцы — 35 025 пересечений, в страну въехали также 21 666 граждан Молдовы.
По традиции, наиболее «активной» остается граница с Румынией — 29 786 пересечений, 14 855 пересечений зафиксировано на молдавско-украинской границе и еще 12 050 пересечений — на воздушной границе.
Наиболее загруженными пунктами пересечения границы остаются Кишиневский международный аэропорт — 12 050 человек; КПП Леушены — 11 734 человека; КПП Скулены — 6796 человек; КПП Атаки — 3730 человек; КПП Костешты — 3448 человек.
За минувшие сутки молдавскую границу пересекли 12 785 граждан Украины, из них 6 703 — в направлении въезда в Республику Молдова.
Запрет на въезд в Молдову за указанный период получили 16 иностранцев.