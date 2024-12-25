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Погранполиция: на границе возрос поток въезжающих в Республику Молдова

КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik. За минувшие сутки в пунктах пропуска через молдавскую границу было зафиксировано 56 691 пересечений, большинство — по направлению в Республику Молдова, 31 706, сообщили в Пограничной полиции.

Источник: Sputnik.md

В основном в Молдову въезжали иностранцы — 35 025 пересечений, в страну въехали также 21 666 граждан Молдовы.

По традиции, наиболее «активной» остается граница с Румынией — 29 786 пересечений, 14 855 пересечений зафиксировано на молдавско-украинской границе и еще 12 050 пересечений — на воздушной границе.

Наиболее загруженными пунктами пересечения границы остаются Кишиневский международный аэропорт — 12 050 человек; КПП Леушены — 11 734 человека; КПП Скулены — 6796 человек; КПП Атаки — 3730 человек; КПП Костешты — 3448 человек.

За минувшие сутки молдавскую границу пересекли 12 785 граждан Украины, из них 6 703 — в направлении въезда в Республику Молдова.

Запрет на въезд в Молдову за указанный период получили 16 иностранцев.