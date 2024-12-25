Бастрыкин озвучил итоги встречи с омскими сиротами

В частности, озвучено, что руководитель ведомства получил «обратную связь» от омичей, в ноябре 2024 года обращавшихся по поводу неисполнения решения судов о предоставлении им положенных жилых помещений.
«Сегодня заявители отметили, что им выданы жилищные сертификаты с необходимой для приобретения квартир суммой. Одной девушке предоставлена квартира в Омске. Молодые люди поблагодарили Следственный комитет за оказанное в рамках его компетенции содействие в решении их проблемных вопросов», — заявил Бастрыкин.
Также упоминается, что помимо самого факта Александра Бастрыкина интересовало мнение омских сирот о качестве предоставленных им помещений, диалог завершился после подтверждения, что нарушений по этой части гражданами не отмечено.
Ранее сообщалось, что с наступлением 2025 года в Омской области заработает КУ «Региональный жилищный центр», ориентированный в том числе на обеспечение реализации полномочий Минстроя Омской области в части обеспечения жильем детей-сирот.