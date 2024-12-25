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Бастрыкин озвучил итоги встречи с омскими сиротами

В среду, 25 декабря 2024 года, обнародована информация о прошедшем в онлайн-режиме приеме сирот из Омской области главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.

В частности, озвучено, что руководитель ведомства получил «обратную связь» от омичей, в ноябре 2024 года обращавшихся по поводу неисполнения решения судов о предоставлении им положенных жилых помещений.

«Сегодня заявители отметили, что им выданы жилищные сертификаты с необходимой для приобретения квартир суммой. Одной девушке предоставлена квартира в Омске. Молодые люди поблагодарили Следственный комитет за оказанное в рамках его компетенции содействие в решении их проблемных вопросов», — заявил Бастрыкин.

Также упоминается, что помимо самого факта Александра Бастрыкина интересовало мнение омских сирот о качестве предоставленных им помещений, диалог завершился после подтверждения, что нарушений по этой части гражданами не отмечено.

Ранее сообщалось, что с наступлением 2025 года в Омской области заработает КУ «Региональный жилищный центр», ориентированный в том числе на обеспечение реализации полномочий Минстроя Омской области в части обеспечения жильем детей-сирот.

СК