Бастрыкин озвучил итоги встречи с омскими сиротами

«Сегодня заявители отметили, что им выданы жилищные сертификаты с необходимой для приобретения квартир суммой. Одной девушке предоставлена квартира в Омске. Молодые люди поблагодарили Следственный комитет за оказанное в рамках его компетенции содействие в решении их проблемных вопросов», — заявил Бастрыкин.