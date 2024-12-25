Мэр Тбилиси Каладзе выступил против давления со стороны ЕС: возможные последствия

Высказывания Каладзе против стран Запада оказались весьма радикальными. Так, мэр грузинской столицы обвинил Европу в попытках использовать его страну в качестве полигона. Он отметил, что Тбилиси не возражает против дружбы с Евросоюзом, но хорошие отношения должны быть двусторонними и не основанными на шантаже. Последним, по его мнению, и занимаются сейчас государства Запада.