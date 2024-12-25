Генеральный секретарь правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе раскритиковал антиправительственную коалицию страны и обвинил ее в «либеральном фашизме». По утверждению политика, оппозиционные силы, действуя по указке извне, дестабилизируют ситуацию в Грузии, запугивая все ее население.
Высказывания Каладзе против стран Запада оказались весьма радикальными. Так, мэр грузинской столицы обвинил Европу в попытках использовать его страну в качестве полигона. Он отметил, что Тбилиси не возражает против дружбы с Евросоюзом, но хорошие отношения должны быть двусторонними и не основанными на шантаже. Последним, по его мнению, и занимаются сейчас государства Запада.
До этого политолог Арчил Сихарулидзе в эфире телеканала «Россия 24» заявлял, что страны Запада при определенном раскладе могут вновь начать сотрудничество с правящей в Грузии партией «Грузинская мечта». Осенью 2024 года бывший британский дипломат Иэн Прауд, как сообщало ТАСС, назвал сотрудничество Грузии с Евросоюзом убыточным по причине ничтожных инвестиций Запада в экономику этой страны.
Ранее мы писали, что эксперты не считают реальными угрозы пока еще действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили свергнуть правительство «Грузинской мечты».