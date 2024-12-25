Главой Рамонского района Воронежской области избран Николай Буренин

Николай Буренин избран главой Рамонского района. Об этом рассказали в правительстве Воронежской области 25 декабря.
Его кандидатуру поддержали депутаты районного совета единогласно. Голосование прошло по итогам конкурса на эту должность. Ранее занимавший этот пост Роман Береснев подал в отставку. Он возглавил Россошанский район.
Напомним, Николай Буренин в статусе исполняющего обязанности главы Рамонского района находился с октября 2024 года. До этого он работал замглавы муниципалитета. В 2020—2023 годах проходил государственную гражданскую службу в аппарате правительства Воронежской области.