В Беларуси утверждена концепция развития системы платных автомобильных дорог

В частности, в документе приводятся задачи, которые помогут повысить эффективность взимания платы за проезд по существующим платным автомобильным дорогам — это определение международных транспортных коридоров, совершенствование законодательства (исключение платы за проезд по разовому тарифу в некоторых случаях), закрепление требования к экспортным, импортным и транзитным перевозкам по соответствующим международным маршрутам и другие. А вот повышение эксплуатационной привлекательности платных автодорог предполагает реализацию повышенных мер по обеспечению безопасности дорожного движения, обустройство пешеходных переходов и отсутствие сезонных ограничений по нагрузкам.