В Беларуси утверждена концепция развития системы платных автомобильных дорог

Документом утверждается концепция развития системы платных автомобильных дорог. Целевыми ориентирами развития системы платных автомобильных дорог в Беларуси являются увеличение поступлений в республиканский дорожный фонд от платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам, повышение качества автодорог и обеспечение безопасности дорожного движения, рост эффективности использования возможностей взимания платы за проезд и другие. Целью концепции является определение перспективных направлений развития системы платных автомобильных дорог.
В частности, в документе приводятся задачи, которые помогут повысить эффективность взимания платы за проезд по существующим платным автомобильным дорогам — это определение международных транспортных коридоров, совершенствование законодательства (исключение платы за проезд по разовому тарифу в некоторых случаях), закрепление требования к экспортным, импортным и транзитным перевозкам по соответствующим международным маршрутам и другие. А вот повышение эксплуатационной привлекательности платных автодорог предполагает реализацию повышенных мер по обеспечению безопасности дорожного движения, обустройство пешеходных переходов и отсутствие сезонных ограничений по нагрузкам.
Реализация положения концепции возложена на республиканские органы госуправления и иные организации, подчиненные правительству, а также на местные исполнительные и распорядительные органы. Минтранс в месячный срок должен утвердить план мероприятий по реализации концепции на 2025 год и обеспечить координацию работы по выполнению концепции и плана мероприятий по ее реализации.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.