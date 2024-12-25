Лидеры СНГ продолжили неформальное общение после протокольной части саммита

Лидеры СНГ покинули зал, где прошло заседание неформального саммита СНГ.
«Они поехали продолжать свое неформальное общение в комплексе “Игора”, — сказал Песков журналистам.
ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 25 дек — РИА Новости. Протокольная часть саммита СНГ завершена, лидеры Содружества отправились продолжать неформальное общение, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Лидеры СНГ покинули зал, где прошло заседание неформального саммита СНГ.
«Они поехали продолжать свое неформальное общение в комплексе “Игора”, — сказал Песков журналистам.