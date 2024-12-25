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Лидеры СНГ продолжили неформальное общение после протокольной части саммита

ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 25 дек — РИА Новости. Протокольная часть саммита СНГ завершена, лидеры Содружества отправились продолжать неформальное общение, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

Лидеры СНГ покинули зал, где прошло заседание неформального саммита СНГ.

«Они поехали продолжать свое неформальное общение в комплексе “Игора”, — сказал Песков журналистам.

Путин Владимир
СНГ