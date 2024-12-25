В Волгограде продлили полномочия семи руководителям комитетов обладминистрации

После серии отставок руководителей комитетов в администрации Волгоградской области последовал ряд назначений. На новый срок продлены полномочия семи чиновников, сообщили в пресс-службе губернатора 25 декабря.
Остались при должностях председатели комитета ЖКХ Дмитрий Баранов, комитета информационных технологий Алексей Кидалов, комитета по труду и занятости Дмитрий Локтионов, комитета по обеспечению безопасности Юрий Наурзалиев. Облкомспорта по-прежнему возглавляет Владимир Попков, облздрав — Анатолий Себелев, комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок — Павел Ярославцев.
Покинули посты председатели комитетов соцзащиты и сельского хозяйства. Лилия Заботина и Марина Морозова ушли следом за уволенными до этого главами облстроя, облкомкультуры и ГЖИ.