В Волгограде продлили полномочия семи руководителям комитетов обладминистрации

Остались при должностях председатели комитета ЖКХ Дмитрий Баранов, комитета информационных технологий Алексей Кидалов, комитета по труду и занятости Дмитрий Локтионов, комитета по обеспечению безопасности Юрий Наурзалиев. Облкомспорта по-прежнему возглавляет Владимир Попков, облздрав — Анатолий Себелев, комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок — Павел Ярославцев.