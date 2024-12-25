Юрий Слюсарь: Ростов должен стать культурной столицей макрорегиона

«Мы заинтересованы в том, чтобы молодежь из Донецкой, Луганской народных республик, Херсона и Запорожья приезжала в Ростов, здесь поступала в вузы, работала, здесь продолжала свою жизнь», — отметил Юрий Слюсарь.
Этот вопрос донские власти обсудили на расширенном заседании правительства. На мероприятии обсудили программу «Пушкинской карты» в Ростовской области.
Сегодня Пушкинской картой пользуется большинство молодых людей на Дону — 72,5%. Афиша насчитывает более 1800 актуальных событий.
«Как люди приезжают на каникулы в Москву, так и к нам должны приезжать из ближайших регионов, новых территорий, посещать наши учреждения культуры», — объяснил врио губернатора.