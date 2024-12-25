Юрий Слюсарь: Ростов должен стать культурной столицей макрорегиона

«Мы заинтересованы в том, чтобы молодежь из Донецкой, Луганской народных республик, Херсона и Запорожья приезжала в Ростов, здесь поступала в вузы, работала, здесь продолжала свою жизнь», — отметил Юрий Слюсарь.