Бочаров призвал сменить тактику борьбы с мусором в регионе

— Объективное увеличение объема отходов и их негативное воздействие на окружающую среду, большое количество проблемных вопросов в сфере обращения с ТКО требуют от всех нас — органов власти, органов местного самоуправления, коммунальных операторов, жителей, предприятий и организаций грамотного профессионального подхода и ответственного отношения к системному решению задач, — сказал в своем выступлении Бочаров, обратив внимание на проблему накопления строительных отходов. — Мы постоянно с этим сталкиваемся при реализации практически всех инвестиционных проектов: все площадки замусорены и, прежде чем начать работы, мы тратим огромное количество времени и средств, чтобы вывезти строительные отходы.