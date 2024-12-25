МИД РФ: условия российского военного присутствия в Сирии будут скорректированы

Российские военнослужащие присутствуют на военно-морской базе в Тартусе и авиабазе Хмеймим. Соглашение о размещении российских ВКС на территории гражданского аэродрома в провинции Латакия было достигнуто в 2015 году. Порт Тартус, где расположена единственная на данный момент российская военно-морская база в Средиземноморье, был получен российской стороной в безвозмездное пользование сроком на 49 лет в 2017 году.