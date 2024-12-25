МИД РФ: условия российского военного присутствия в Сирии будут скорректированы

«Несомненно, смена власти в САР и изменение положения дел на земле предполагают определенные корректировки в отношении российского военного присутствия в этой стране», — сообщили «Ъ» в МИДе.
«С учетом острой потребности сирийского населения во внешней помощи, российским базам может быть временно придана дополнительная роль гуманитарных хабов», — отметили в ведомстве. «Разумеется, данные темы могли бы стать предметом переговоров с новым сирийским руководством», — добавили там.
О планах использовать военные базы в Сирии для доставки гуманитарной помощи жителям республики ранее сообщал президент РФ Владимир Путин. Выступая 19 декабря на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, российский лидер допустил такую возможность, подчеркнув, что в Москве пока не знают, останутся ли базы после смены руководства Сирии.
Российские военнослужащие присутствуют на военно-морской базе в Тартусе и авиабазе Хмеймим. Соглашение о размещении российских ВКС на территории гражданского аэродрома в провинции Латакия было достигнуто в 2015 году. Порт Тартус, где расположена единственная на данный момент российская военно-морская база в Средиземноморье, был получен российской стороной в безвозмездное пользование сроком на 49 лет в 2017 году.