Путин пригласил глав стран СНГ и воинские расчеты из них на Парад Победы в Москве в 2025

Президент России Владимир Путин пригласил глав стран, входящих в Содружество Независимых Государств, и воинские расчеты из них на Парад Победы, который пройдет 9 Мая 2025 года в Москве. Парад будет иметь особое значение — его проведут в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В частности, пишет БелТА, на неформальной встрече глав государств — участников СНГ в Санкт-Петербурге Путин отметил:
— В странах Содружества помнят и свято чтят бессмертный подвиг народов всего Советского Союза, которые, сражаясь плечом к плечу, ковали Победу в Великой Отечественной войне.
Также глава Российской Федерации отметил важность стремления к сохранению исторической правды о событиях Великой Отечественной и того, какой ценой далось освобождение мира от нацизма.
— Продвигать восприятие завоеванной в 1945 году Победы как общей ценности для всего человечества, — подчеркнул Путин.
Президент России добавил:
— Рассчитываем также, что воинские расчеты из стран СНГ смогут принять участие в параде на Красной площади.
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