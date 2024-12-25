Путин пригласил глав стран СНГ и воинские расчеты из них на Парад Победы в Москве в 2025

Президент России Владимир Путин пригласил глав стран, входящих в Содружество Независимых Государств, и воинские расчеты из них на Парад Победы, который пройдет 9 Мая 2025 года в Москве. Парад будет иметь особое значение — его проведут в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.