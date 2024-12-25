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Путин пригласил глав стран СНГ и воинские расчеты из них на Парад Победы в Москве в 2025

Путин пригласил глав СНГ и расчеты из их стран на Парад Победы в Москве в 2025.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин пригласил глав стран, входящих в Содружество Независимых Государств, и воинские расчеты из них на Парад Победы, который пройдет 9 Мая 2025 года в Москве. Парад будет иметь особое значение — его проведут в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В частности, пишет БелТА, на неформальной встрече глав государств — участников СНГ в Санкт-Петербурге Путин отметил:

— В странах Содружества помнят и свято чтят бессмертный подвиг народов всего Советского Союза, которые, сражаясь плечом к плечу, ковали Победу в Великой Отечественной войне.

Также глава Российской Федерации отметил важность стремления к сохранению исторической правды о событиях Великой Отечественной и того, какой ценой далось освобождение мира от нацизма.

— Продвигать восприятие завоеванной в 1945 году Победы как общей ценности для всего человечества, — подчеркнул Путин.

Президент России добавил:

— Рассчитываем также, что воинские расчеты из стран СНГ смогут принять участие в параде на Красной площади.

Тем временем Совмин Беларуси предлагает ввести возрастную маркировку игрушек по мотивам компьютерных игр и фильмов. А также правительство хочет обязать родителей защищать детей от вредной здоровью и развитию информации в интернете.