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Стало известно о неудавшейся попытке НАТО нарастить присутствие в Эстонии

Издание Politico сообщает, что НАТО не удалось нарастить присутствие своего военного контингента на территории Эстонии из-за нехватки британских войск.

Издание Politico сообщает, что НАТО не удалось нарастить присутствие своего военного контингента на территории Эстонии из-за нехватки британских войск.

Согласно публикации издания, Североатлантическим альянсом были созданы боевые группы в большинстве восточных стран-участниц организации, и в НАТО планируют расширение этих групп в Латвии и Литве.

В Politico оценили попытки Альянса нарастить присутствие в Эстонии и других странах Балтии. Как заметили в издании, правительство Великобритании пообещало привести в готовность свою 4-ю бригадную боевую группу для быстрого развертывания.

По состоянию на текущий момент порядка 900 британских военнослужащих дислоцируется на территории Эстонии в составе многонациональных сил НАТО на авиабазе Тапа, расположенной к западу от Таллина.

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