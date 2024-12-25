Стало известно о неудавшейся попытке НАТО нарастить присутствие в Эстонии

Издание Politico сообщает, что НАТО не удалось нарастить присутствие своего военного контингента на территории Эстонии из-за нехватки британских войск.
Согласно публикации издания, Североатлантическим альянсом были созданы боевые группы в большинстве восточных стран-участниц организации, и в НАТО планируют расширение этих групп в Латвии и Литве.
В Politico оценили попытки Альянса нарастить присутствие в Эстонии и других странах Балтии. Как заметили в издании, правительство Великобритании пообещало привести в готовность свою 4-ю бригадную боевую группу для быстрого развертывания.
По состоянию на текущий момент порядка 900 британских военнослужащих дислоцируется на территории Эстонии в составе многонациональных сил НАТО на авиабазе Тапа, расположенной к западу от Таллина.
Читайте также: «Натовцев бросят в новогоднее наступление ВСУ»: названа область, где ожидается иностранный легион.