Трамп высказался о присоединении Гренландии: мнения экспертов и реакция Дании

Избранный президент США Дональд Трамп своим недавним высказыванием о стремлении купить у Дании Гренландию взволновал местных властей. Политик, напомним, заявил, что обладание Гренландией для Вашингтона представляет «абсолютную необходимость». В 2019 году Трамп тоже предлагал купить Гренландию, на что власти Дании ответили ему критикой.
Одним из первых на слова Трампа отреагировал премьер-министр Гренландии Муте Эгеде. Он заявил, что остров не продается. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, в свою очередь, заявил о планах страны усилить оборону Гренландии. С заявлением Трампа это решение политик связывать не стал, хотя оно и было принято на следующий день после скандальных слов американского президента.
Сейчас Дания, которая, как и США, входит в НАТО, планирует приобрести два новых патрульных катера, два беспилотника и две команды ездовых собак. В Копенгагене считают это решение вкладом в оборону арктических территорий страны.
Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, пишут «Ведомости», считает планы по включению Гренландии в состав США крайне маловероятными для реализации. Но озвучивая их, Трамп пытается выдать себя за лидера принципиально иного уровня, чем его предшественник, Джо Байден.
Однако американские аналитики придерживаются иного мнения. Так, еще осенью 2024 года бывший начальник аппарата Совета национальной безопасности Белого дома Александр Грэй связал установление контроля над Гренландией с наличием так называемой российско-китайской угрозы в Арктическом регионе.