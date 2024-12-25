Трамп высказался о присоединении Гренландии: мнения экспертов и реакция Дании

Одним из первых на слова Трампа отреагировал премьер-министр Гренландии Муте Эгеде. Он заявил, что остров не продается. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, в свою очередь, заявил о планах страны усилить оборону Гренландии. С заявлением Трампа это решение политик связывать не стал, хотя оно и было принято на следующий день после скандальных слов американского президента.