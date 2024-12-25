Эрдоган пообещал «похоронить» курдcкие формирования в Сирии

Из-за нападений SDF были вынуждены приостановить борьбу с «Исламским государством», в то время как США во многом полагались на курдские формирования в борьбе с террористами, отмечала WSJ. По ее данным, более 900 американских военных находятся на северо-востоке и востоке Сирии (это зона курдов) для борьбы с ИГ и останутся там для продолжения противодействия.