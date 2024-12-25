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В молдавской оппозиции назвали Санду узурпатором

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Молдавская оппозиция не признаёт Майю Санду в качестве президента и считает ее узурпатором, заявил журналистам лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.

Источник: Sputnik

Санду 24 декабря принесла присягу и официально вступила в должность президента Молдавии.

«Она не вступила в свой второй срок президентства, она узурпировала офис здания президента. Она нелегитимный избранный президент. Мы и многие руководители регионов, включая Гагаузию, которая об этом сказала, не считают выборы президента легитимными. И мы считаем, что вчера произошел очередной захват просто государственного здания», — сказал Шор.

Он отметил, что для Запада Молдавия — «очередное поле боя» с Россией. «Поэтому они в Молдавии разрешают все. Беспредельничать, узурпировать выборы и делать многие такого рода вещи. И пока это будет продолжаться, к сожалению, это будет захваченное государство», — отметил он.