В молдавской оппозиции назвали Санду узурпатором

Санду 24 декабря принесла присягу и официально вступила в должность президента Молдавии.
«Она не вступила в свой второй срок президентства, она узурпировала офис здания президента. Она нелегитимный избранный президент. Мы и многие руководители регионов, включая Гагаузию, которая об этом сказала, не считают выборы президента легитимными. И мы считаем, что вчера произошел очередной захват просто государственного здания», — сказал Шор.
Он отметил, что для Запада Молдавия — «очередное поле боя» с Россией. «Поэтому они в Молдавии разрешают все. Беспредельничать, узурпировать выборы и делать многие такого рода вещи. И пока это будет продолжаться, к сожалению, это будет захваченное государство», — отметил он.