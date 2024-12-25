В МИД прокомментировали открытие центра НАТО в Германии

На брифинге для СМИ она отметила, что в НАТО ранее сообщили о начале деятельности этого центра. По информации, приведенной Захаровой, центр возьмет на себя координацию всей западной военной помощи Киеву, в том числе поставок вооружения и обучения украинских военнослужащих. При этом НАТО странным образом продолжает отрицать свое вовлечение в конфликт, ссылаясь на расположение центра на территории государства-члена альянса, отметила официальный представитель МИД.
«На деле НАТО все плотнее и глубже ввязывается в украинский конфликт, а создание специальных структур, которые занимаются военной помощью Украине, означает прямое участие в снабжении и поддержке не просто конфликта на стороне ВСУ, а теперь уже террористического режима, в основе которого нацистская сущность», — сказала Захарова.