Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД прокомментировали открытие центра НАТО в Германии

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Открытие центра НАТО по содействию подготовке в области безопасности для Украины на территории Германии означает прямое участие альянса в поддержке не просто украинской армии, а террористического режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Пресс-служба МИД РФ

На брифинге для СМИ она отметила, что в НАТО ранее сообщили о начале деятельности этого центра. По информации, приведенной Захаровой, центр возьмет на себя координацию всей западной военной помощи Киеву, в том числе поставок вооружения и обучения украинских военнослужащих. При этом НАТО странным образом продолжает отрицать свое вовлечение в конфликт, ссылаясь на расположение центра на территории государства-члена альянса, отметила официальный представитель МИД.

«На деле НАТО все плотнее и глубже ввязывается в украинский конфликт, а создание специальных структур, которые занимаются военной помощью Украине, означает прямое участие в снабжении и поддержке не просто конфликта на стороне ВСУ, а теперь уже террористического режима, в основе которого нацистская сущность», — сказала Захарова.

НАТО