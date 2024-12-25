Махонин надеется найти авторитетного руководителя для пермского музея PERMM

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин надеется найти авторитетного руководителя для пермского музея современного искусства PERMM, сообщает «Ъ-Прикамье».
Глава региона заявил, что пока решение о том, какая именно кандидатура подойдёт на этот пост, находится в стадии обсуждения.
«Мы найдём, я думаю, действительно авторитетного руководителя. Будет ли это директор или просто арт-директор, тут решаем, но креативные индустрию и институцию будем развивать и сохранять», — сообщил Дмитрий Махонин.
По словам губернатора, он не видит ничего критичного в увольнении бывшего руководителя PERMM Наили Аллахвердиевой.
«Это жизнь: кто-то уходит, кто-то приходит», — прокомментировал он уход директора с поста музея.
Напомним, об уходе Наили Аллахвердиевой с должности директора музея современного искусства PERMM стало известно 5 декабря. 6 декабря стало её последним рабочим днём в должности. Пока обязанности руководителя учреждения исполняет Станислав Павлов, который также заведует отделом маркетинга музея.