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Махонин надеется найти авторитетного руководителя для пермского музея PERMM

Губернатор прокомментировал уход с должности Наили Аллахвердиевой.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин надеется найти авторитетного руководителя для пермского музея современного искусства PERMM, сообщает «Ъ-Прикамье».

Глава региона заявил, что пока решение о том, какая именно кандидатура подойдёт на этот пост, находится в стадии обсуждения.

«Мы найдём, я думаю, действительно авторитетного руководителя. Будет ли это директор или просто арт-директор, тут решаем, но креативные индустрию и институцию будем развивать и сохранять», — сообщил Дмитрий Махонин.

По словам губернатора, он не видит ничего критичного в увольнении бывшего руководителя PERMM Наили Аллахвердиевой.

«Это жизнь: кто-то уходит, кто-то приходит», — прокомментировал он уход директора с поста музея.

Напомним, об уходе Наили Аллахвердиевой с должности директора музея современного искусства PERMM стало известно 5 декабря. 6 декабря стало её последним рабочим днём в должности. Пока обязанности руководителя учреждения исполняет Станислав Павлов, который также заведует отделом маркетинга музея.