Молдавия рискует остаться без российского газа, заявил Шор

Власти Молдавии ранее сообщили, что «Газпром» предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути поставок, в том числе через Трансбалканский коридор.
«Никак, пока будет это правительство, оно никак не может (вопрос с поставкой газа — ред.) решить», — заявил Шор, отвечая на вопрос, как Молдавия будет решать вопрос с поставкой российского газа.
По его словам, если бы власти Молдавии были заинтересованы в этом, их представители давно были бы в Москве на переговорах, а не катались по брюсселям, где «им не дают ничего, кроме пустых обещаний и морковок».
«Уверен, что если бы они приехали в Россию и попросили помощи, эту проблему можно было бы решить», — подчеркнул он.
В непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вводятся в связи с возможным энергетическим кризисом, связанным с риском прекращения поставок российского газа.
С декабря 2022 года предприятие «Молдовагаз» получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома». Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Премьер Румынии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65%-70% необходимого объема покрывается за счет МГРЭС, расположенной на территории Приднестровья.