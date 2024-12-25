Дания потратит миллиарды крон на защиту Гренландии от Трампа

Выделенные средства на защиту Гренландии направят на приобретение двух новых патрульных катеров, двух беспилотников, способных летать на дальние расстояния, и две новые команды ездовых собак, которые будут дежурить в составе датского ВМФ. Также в бюджет включены расходы на увеличение штата Арктического командования.