Дания потратит миллиарды крон на защиту Гренландии от Трампа

Выделенные средства на защиту Гренландии направят на приобретение двух новых патрульных катеров, двух беспилотников, способных летать на дальние расстояния, и две новые команды ездовых собак, которые будут дежурить в составе датского ВМФ. Также в бюджет включены расходы на увеличение штата Арктического командования.
«В течение многих лет мы не вкладывали достаточных средств в Арктику, но теперь мы планируем усилить там свое присутствие», — цитирует министра издание Jyllands-Posten.
Глава Минобороны Дании обратил внимание СМИ на то, что увеличение финансирования на защиту Гренландии планировалось задолго до высказывания Трампа. То, что объявление об оборонных инвестициях произошло на следующий день после заявления избранного президента США, он объяснил «иронией судьбы», сообщает RTVI.
Ранее Дональд Трамп рассказал о своем желании присоединить Гренландию к США. Под контроль Штатов, по его мнению, остров должен войти после сделки купли-продажи.
Впервые идею о приобретении Гренландии Дональд Трамп озвучивал во время своего первого президентского срока в 2019 году. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде напомнил республиканцу, что остров не продается.