Махонин объявил 2025-й Годом коми-пермяцкого языка в Прикамье

Напомним, в борьбе за «Молодежную столицу России 2025» Пермь опередила Омск на 568 голосов. В итоге организаторы решили присвоить этот статус обоим лидерам. Примечательно, что Пермь еще за сутки заметно уступала Омску в голосовании, но в последний день сумела вырвать победу. Немалую роль в этом сыграла большая промо-кампания: в поддержку столицы Прикамья высказались многие известные люди. Советуем прочитать материал «Звезды, губернаторы и роботы за “реальных пацанов”: как Пермь борется за статус “Молодежной столицы России”.