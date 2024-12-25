Махонин объявил 2025-й Годом коми-пермяцкого языка в Прикамье

«Считаю, что это хорошая и правильная история. Мы должны гордиться своими истоками. Самое главное — чтобы дети коми-пермяков гордились своей культурой, знали свой язык и не стеснялись на нем говорить. Поэтому большое внимание в 2025 году уделим коми-пермяцкому языку и его популяризации, изданию литературы, учебников», — рассказал Дмитрий Махонин на встрече с руководителями прикамских СМИ.
Отметим, что в следующем году исполняется 100 лет со дня образования Коми-Пермяцкого округа. По словам губернатора, подготовлена большая программа по развитию коми-пермяцких территорий Пермского края. В частности, большое внимание будет уделено социальной инфраструктуре: объектам культуры, спорта
Также на встрече с редакторами пермских СМИ глава Прикамья прокомментировал победу Перми в голосовании за «Молодежную столицу России 2025». Дмитрий Махонин поблагодарил всех, кто поддержал столицу Пермского края.
«Благодаря этому статусу особое внимание уделят Перми с точки зрения организации работы с молодежью. В столице Прикамье пройдет ряд крупных мероприятий федерального уровня. Также это открывает дополнительные возможности для участия в нацпроектах и, в частности, в программе “Регион для молодых”, — отметил глава Прикамья.
Он добавил, что Пермский край входит топ-10 регионов с точки зрения получаемых федеральных средств по программе «Регион для молодых». Участие в ней позволяет, в том числе, ремонтировать молодежные центры. И здесь, по словам Махонина, у Прикамья очень амбициозная заявка. Также Дмитрий Махонин подчеркнул, что стоит задача — сделать современные многофункциональные центры для молодежи в каждом муниципалитете края.
Среди крупных мероприятий, который пройдут в рамках «Молодежной столицы» в 2025 году в Перми, он назвал Всероссийский форум молодежи.
Напомним, в борьбе за «Молодежную столицу России 2025» Пермь опередила Омск на 568 голосов. В итоге организаторы решили присвоить этот статус обоим лидерам. Примечательно, что Пермь еще за сутки заметно уступала Омску в голосовании, но в последний день сумела вырвать победу. Немалую роль в этом сыграла большая промо-кампания: в поддержку столицы Прикамья высказались многие известные люди. Советуем прочитать материал «Звезды, губернаторы и роботы за “реальных пацанов”: как Пермь борется за статус “Молодежной столицы России”.