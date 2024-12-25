Махонин высказался о телетрапах и реконструкции перрона в аэропорту Перми

Глава региона заявил, что краевые власти постараются сделать всё возможное для завершения работ и признал, что ему неловко из-за того, что имеющиеся телетрапы до сих пор не могут использоваться. Дмитрий Махонин уточнил, что у него есть понимание, кто будет достраивать перрон, из-за проблем с которым не работают телетрапы.