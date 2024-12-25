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Махонин высказался о телетрапах и реконструкции перрона в аэропорту Перми

Губернатор заявил, что власти сделают всё возможное для завершения работ.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высказался о ситуации с телетрапами и реконструкции перрона в аэропорту Перми, сообщает URA.RU.

Глава региона заявил, что краевые власти постараются сделать всё возможное для завершения работ и признал, что ему неловко из-за того, что имеющиеся телетрапы до сих пор не могут использоваться. Дмитрий Махонин уточнил, что у него есть понимание, кто будет достраивать перрон, из-за проблем с которым не работают телетрапы.

«Я понимаю, что в следующем году мы сделаем все для того, чтобы это все завершить», — заявил URA.RU губернатор.