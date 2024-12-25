Нетаньяху обвинил ХАМАС в отказе от достигнутых договоренностей в сделке по Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в отказе от уже достигнутых договоренностей и создании трудностей на пути к заключению сделки по освобождению удерживаемых радикалами в секторе Газа заложников.
«Террористическая организация ХАМАС продолжает лгать, отказывается от уже достигнутых договоренностей и продолжает создавать трудности на переговорах», — говорится в заявлении канцелярии главы израильского кабмина. Еврейское государство «продолжит неустанные усилия по возвращению всех заложников», заверили в ведомстве премьера.
23 декабря Нетаньяху, выступая с трибуны Кнессета (парламент), заявлял о «некотором прогрессе» на переговорах по освобождению заложников.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом около 250 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве.
В конце ноября прошлого года при посредничестве Египта и Катара было установлено временное гуманитарное перемирие, которое продолжалось неделю, и за это время, по данным Израиля, удалось освободить более 100 заложников. 1 декабря того же года режим прекращения огня был нарушен, боевые действия возобновились и продолжаются по сей день.
По последним данным израильской стороны, радикалы до сих пор удерживают в заложниках в Газе 100 человек.