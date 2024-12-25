Дрозденко объяснил заторы на дорогах Петербурга дипломатическими мероприятиями

По словам Дрозденко, ограничения движения продолжатся до 26 декабря. Рекомендуется учитывать обстоятельства и планировать личное время, с учетом этого.
Также сообщается, что утром в аэропорту Пулково торжественно встретили прибывших глав государств. На мероприятие не смог прибыть президент Азербайджана Ильхам Алиев из-за крушения самолёта «Азербайджанских авиалиний» в Актау.
В настоящее время президент РФ принимает участников мероприятия в Ледовом дворце всесезонного курортного комплекса «Игора».