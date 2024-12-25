Дрозденко объяснил заторы на дорогах Петербурга дипломатическими мероприятиями

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко попросил жителей с пониманием отнестись к ситуации на дорогах Петербурга и Ленобласти, возникшей из-за проведения саммита лидеров СНГ и заседания высшего Евразийского совета. Об этом Глава региона сообщил 25 декабря в своем телеграм-канале.