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Дрозденко объяснил заторы на дорогах Петербурга дипломатическими мероприятиями

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко попросил жителей с пониманием отнестись к ситуации на дорогах Петербурга и Ленобласти, возникшей из-за проведения саммита лидеров СНГ и заседания высшего Евразийского совета. Об этом Глава региона сообщил 25 декабря в своем телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

По словам Дрозденко, ограничения движения продолжатся до 26 декабря. Рекомендуется учитывать обстоятельства и планировать личное время, с учетом этого.

Также сообщается, что утром в аэропорту Пулково торжественно встретили прибывших глав государств. На мероприятие не смог прибыть президент Азербайджана Ильхам Алиев из-за крушения самолёта «Азербайджанских авиалиний» в Актау.

В настоящее время президент РФ принимает участников мероприятия в Ледовом дворце всесезонного курортного комплекса «Игора».