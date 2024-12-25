Московская городская дума закрыла осеннюю сессию 2024 года

«Мы сегодня завершаем с вами первую сессию депутатов восьмого созыва. Пользуюсь случаем, еще раз хочу всех поздравить с избранием депутатами Московской городской думы. Еще раз повторюсь, что мы завершаем осеннюю парламентскую сессию и последнее заседание Московской городской думы в уходящем 2024 году», — сказал Шапошников.