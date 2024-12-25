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Московская городская дума закрыла осеннюю сессию 2024 года

Московская городская дума закрыла осеннюю сессию 2024 года. Об этом на заседании столичного парламента сообщил его председатель Алексей Шапошников.

Источник: Reuters

«Мы сегодня завершаем с вами первую сессию депутатов восьмого созыва. Пользуюсь случаем, еще раз хочу всех поздравить с избранием депутатами Московской городской думы. Еще раз повторюсь, что мы завершаем осеннюю парламентскую сессию и последнее заседание Московской городской думы в уходящем 2024 году», — сказал Шапошников.

Зимний перерыв в работе столичного парламента продлится с 30 декабря по 12 января 2025 года.

В соответствии с законом Москвы последнее заседание Мосгордумы завершилось исполнением гимна столицы.