Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финляндия в случае необходимости может мобилизовать 280 тысяч военных

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Финляндия в случае необходимости может за неделю мобилизовать 280 тысяч военных, пишет британская газета Independent со ссылкой на президента страны Александра Стубба.

Источник: Leon Neal/Getty Images

Как заявил Стубб, вооруженные силы Финляндии, насчитывающие 280 тысяч военнослужащих, могут быть мобилизованы и «вооружены до зубов» за неделю.

Издание отмечает, что в последнее время Финляндия начала увеличивать вложения в оборону, с 2022 года ежегодные расходы Хельсинки в этой сфере выросли почти на 0,9% ВВП.

Минобороны Финляндии сообщило в декабре, что расходы Хельсинки на оборону в 2025 году составят 2,5% ВВП, а членство в НАТО обойдется стране в 158 миллионов евро. Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.