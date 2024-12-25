Финляндия в случае необходимости может мобилизовать 280 тысяч военных

Как заявил Стубб, вооруженные силы Финляндии, насчитывающие 280 тысяч военнослужащих, могут быть мобилизованы и «вооружены до зубов» за неделю.
Издание отмечает, что в последнее время Финляндия начала увеличивать вложения в оборону, с 2022 года ежегодные расходы Хельсинки в этой сфере выросли почти на 0,9% ВВП.
Минобороны Финляндии сообщило в декабре, что расходы Хельсинки на оборону в 2025 году составят 2,5% ВВП, а членство в НАТО обойдется стране в 158 миллионов евро. Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.