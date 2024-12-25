«Оборонлогистика» заявила, что Ursa Major затонуло из-за теракта

«“Оборонлогистика” полагает, что 23 декабря 2024 года была совершена целенаправленная террористическая атака на судно “Урса Майор”, принадлежащее компании. По показаниям членов экипажа судна 23 декабря 2024 года в 13.50 (по московскому времени) произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части, после чего судно получило резкий крен на правый борт до 25 градусов, что свидетельствовало о поступлении воды в судовые помещения», — заявили в компании.