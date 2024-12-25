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Захарова рассказала о намерении Запада раскачать протесты в Белорусиии

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Россия располагает данными, что структуры под руководством спецслужб Запада готовят кампанию по раскачке протестных настроений в Белоруссии. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«К нам действительно поступают сведения о том, что западные так называемые демократизаторские фонды, которые тесно связаны с западными спецслужбами, разрабатывают такую мощную пропагандистскую кампанию. Мощную с точки зрения масштаба, потому что это не какие-то разовые действия. Для чего? Для стимулирования протестных настроений в Белоруссии», — отметила она.

дипломатия