«К нам действительно поступают сведения о том, что западные так называемые демократизаторские фонды, которые тесно связаны с западными спецслужбами, разрабатывают такую мощную пропагандистскую кампанию. Мощную с точки зрения масштаба, потому что это не какие-то разовые действия. Для чего? Для стимулирования протестных настроений в Белоруссии», — отметила она.
Захарова рассказала о намерении Запада раскачать протесты в Белорусиии
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Россия располагает данными, что структуры под руководством спецслужб Запада готовят кампанию по раскачке протестных настроений в Белоруссии. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.