Сергей Собянин выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку

Сергей Собянин поблагодарил за поддержку Президента Российской Федерации Владимира Путина, Правительство России и Федеральное Собрание, а также всех москвичей.
«Завершая свое выступление, я говорю слова огромной благодарности за поддержку нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину, Правительству и парламенту нашей страны. И конечно, талантливым, трудолюбивым и самоотверженным москвичам. Мы ставим крайне амбициозные, чрезвычайно сложные задачи. Поднимаем планку все выше и выше. Это нужно для города, для страны. И я уверен, что у нас с вами все получится. Спасибо, друзья!» — сказал Сергей Собянин, выступая перед депутатами Московской городской Думы с отчетом о результатах деятельности Правительства Москвы за 2024 год.
В своем выступлении Мэр Москвы рассказал о главных достижениях столицы и обозначил основные планы его развития. Он отметил, что сегодня Москва — это устойчиво растущий мегаполис, который занимает второе место среди городских экономик мира с учетом последних данных Всемирного банка. Московская экономика — это пятая часть экономики страны. За последние годы объем валового регионального продукта вырос на треть, объем инвестиций — более чем в три раза.
С 2010 года столица сформировала мощный транспортный каркас. По мнению международных экспертов, столица вышла на первое место среди мировых мегаполисов по доступности общественного транспорта. С 2011 года город построил более 1400 километров дорог и свыше 450 новых мостов, эстакад и тоннелей. В столице возведено более 670 новых зданий школ и детских садов.
Средняя продолжительность жизни москвичей выросла с 74 до 79 лет. Реализуются масштабные проекты создания нового каркаса медицинской помощи.