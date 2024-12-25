Сергей Собянин выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку

«Завершая свое выступление, я говорю слова огромной благодарности за поддержку нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину, Правительству и парламенту нашей страны. И конечно, талантливым, трудолюбивым и самоотверженным москвичам. Мы ставим крайне амбициозные, чрезвычайно сложные задачи. Поднимаем планку все выше и выше. Это нужно для города, для страны. И я уверен, что у нас с вами все получится. Спасибо, друзья!» — сказал Сергей Собянин, выступая перед депутатами Московской городской Думы с отчетом о результатах деятельности Правительства Москвы за 2024 год.