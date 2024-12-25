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Рост совокупного ВВП стран СНГ прогнозируется на уровне 4,7% — Путин

КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik. Рост совокупного ВВП стран СНГ по итогам года составит более 4,5%, заявил Владимир Путин, выступая на неформальном саммите стран содружества, передает РИА Новости.

Источник: Sputnik.md

«По итогам 2024 года рост совокупного ВВП стран содружества прогнозируется на уровне 4,7% — это выше общемировых», — сказал российский лидер.

По его словам, за десять месяцев года промышленное производство в СНГ увеличилось на 4,3%, объем грузоперевозок — на 7,4%, оборот розничной торговли — на 7,7%, а макроэкономические показатели стран СНГ заметно улучшились.

Товарооборот России с участниками содружества по данным за январь-октябрь прибавил 10,6% и составил чуть больше 93 миллиардов долларов.

«Быстрыми темпами идут процессы импортозамещения и тем самым укрепляется технологический суверенитет наших государств», — отметил Владимир Путин.

Он выразил уверенность, что содружество будет и дальше работать над социально-экономическим развитием, укреплением стабильности и безопасности.

Президент России также отметил, что доля национальных валют в коммерческих расчетах между странами СНГ сегодня превышает 85%, собственные независимые платежные системы используются все активнее.

«Расширяется сотрудничество стран СНГ в валютно-финансовой сфере. Для обслуживания взаимных экономических операций все активнее используются собственные независимые валютные платежные системы и расчетные инструменты. Доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам между участниками содружества превышает 85%», — сказал Путин на неформальной встрече глав государств-участников СНГ.

Встреча лидеров СНГ традиционно проходит в конце декабря. В этом году неформальный саммит принимает горнолыжный курорт «Игора» в Ленинградской области.

Путин Владимир
СНГ
экономика