Захарова: РФ заявила досудебные претензии странам Балтии

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Россия заявила досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии в связи с системной дискриминацией российских соотечественников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы задействуем все доступные международные судебные механизмы против недружественных государств, которые на системной основе осуществляют дискриминацию российских соотечественников. В частности, возможности для этого открывает и Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. Уже заявлены досудебные претензии Латвии, Литве, Эстонии в связи с грубым попранием русских вопреки указанной конвенции», — сказала дипломат на брифинге.
Захарова также напомнила о термине «дерусификация», перечислив его нынешние черты: дискриминационное поражение в правах большой части русского населения путем отказа в гражданстве и выдачи так называемых паспортов неграждан, тотальная ликвидация образования на русском языке, его насильственное «вымывание» из всех сфер социальной жизни, формирование в общественном сознании образа русских как внутреннего врага, травля и судебное преследование по надуманным обвинениям любых общественных деятелей, которые выступают в защиту русской культуры.
По словам дипломата, прямым преследованиям подвергаются и простые люди, которые «не желают отказываться от своей идентичности, отказываются верить русофобским мантрам, не хотят, видя всю неправомочность и всю антиправочеловечность [этого процесса], становиться под знамена идеологии русофобии». «В частности, про прибалтийские страны мы говорим», — уточнила Захарова, подчеркнув, что на территории этих государств происходит и героизация нацизма путем возвеличивания пособников Адольфа Гитлера.
«При этом сносятся по всей Прибалтике памятники советским воинам, борцам с нацизмом. Люди, празднующие День Победы, подвергаются настоящим карательным мерам», — добавила официальный представитель МИД РФ. За все эти действия прибалтийским властям придется ответить, заключила Захарова.