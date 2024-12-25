Захарова: РФ заявила досудебные претензии странам Балтии

По словам дипломата, прямым преследованиям подвергаются и простые люди, которые «не желают отказываться от своей идентичности, отказываются верить русофобским мантрам, не хотят, видя всю неправомочность и всю антиправочеловечность [этого процесса], становиться под знамена идеологии русофобии». «В частности, про прибалтийские страны мы говорим», — уточнила Захарова, подчеркнув, что на территории этих государств происходит и героизация нацизма путем возвеличивания пособников Адольфа Гитлера.