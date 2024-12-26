«Развитием начали заниматься недавно»: Губернатор поделился впечатлениями от Балтийска

Губернатор Алексей Беспрозванных всю среду, 25 декабря, провел в Балтийске. Там он встречался с жителями, общался с местными чиновниками и провел заседание правительства, которое полностью посвятили Балтийскому округу. В телеграм-канале глава региона поделился впечатлениями от самого Балтийска. Кажется, остался не очень доволен.