«Развитием начали заниматься недавно»: Губернатор поделился впечатлениями от Балтийска

Губернатор Алексей Беспрозванных всю среду, 25 декабря, провел в Балтийске. Там он встречался с жителями, общался с местными чиновниками и провел заседание правительства, которое полностью посвятили Балтийскому округу. В телеграм-канале глава региона поделился впечатлениями от самого Балтийска. Кажется, остался не очень доволен.
«Что касается Балтийска, то, по моим ощущениям, его развитием начали заниматься недавно. Главный город округа, здесь главная база Балтийского флота, должен выглядеть соответствующе, площадь и скверы — притягивать людей, люди — чувствовать комфорт и, как говорил, справедливое развитие!».
Они призвал глав муниципалитетов чаще общаться с жителями — встречаться раз в месяц: слушать и решать их вопросы.