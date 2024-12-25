Хуситы атаковали беспилотниками Тель-Авив и Ашкелон

«Войска беспилотных систем йеменских вооруженных сил провели две военные операции, первая из которых была нацелена на критически важный объект израильского врага в оккупированном районе Яффо. Вторая операция была нацелена на промышленную зону израильского противника в оккупированном районе Ашкелона», — сказал представитель хуситов.
Сообщается, что в ходе операции все поставленные цели были достигнуты.
Ранее, 16 декабря, Яхья Сариа заявил, что йеменские хуситы нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по военному объекту в районе Тель-Авива. Также сообщалось, что в результате успешной операции все цели были достигнуты.
Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.