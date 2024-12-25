Трамп набирает в свою команду представителей технологического сектора

В публикации отмечается, что лидеры технологических компаний, которые ранее критиковали Трампа, приезжают в его резиденцию во Флориде, где встречаются с избранным президентом. Издание подчеркивает, что несколько из них сделали взносы в фонд инаугурации по $1 млн.
Эксперты газеты утверждают, что подобное связано с желанием представителей технологической области сохранить свое влияние и избежать конфронтации с будущей администрацией Белого дома.
21 декабря официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что перебои с финансированием правительства США могут помешать передаче власти новой администрации избранного президента Дональда Трампа.