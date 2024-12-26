Эстония намерена покрыть всю линию границы с РФ системами наблюдения

Эстонские власти планируют полностью оснастить систему наблюдения на всей протяженности границы с Россией, сообщает издание Politico со ссылкой на руководителя департамента полиции и погранохраны Эгерта Беличева.
По словам Беличева, технические средства наблюдения будут установлены вдоль всех 338 километров границы. На реализацию этого проекта в Нарве предусмотрен бюджет в размере 157 миллионов евро.
Кроме того, Беличев уточнил, что часть инициативы включает создание «стены от дронов», представляющей собой цифровую систему для нейтрализации вражеских беспилотников.
Параллельно власти Эстонии намерены сформировать резерв полиции численностью 1 тысяча сотрудников для реагирования на возможные крупные инциденты. Этот резерв дополнит существующий Союз обороны, в рамках которого подготовку уже проходят 29 тысяч добровольцев.
Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич, его финский коллега Александр Стубб и премьера Эстонии Кристен Михал признали, что европейские страны-члены НАТО не готовы противостоять России без участия США, а возможности в оказании военной помощи Украине у них почти исчерпаны.