Эстония намерена покрыть всю линию границы с РФ системами наблюдения

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич, его финский коллега Александр Стубб и премьера Эстонии Кристен Михал признали, что европейские страны-члены НАТО не готовы противостоять России без участия США, а возможности в оказании военной помощи Украине у них почти исчерпаны.