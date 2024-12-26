Путин примет участие в саммите ЕАЭС под Петербургом

Изначально все лидеры евразийской «пятерки» должны были встретиться лично. Однако премьеру Армении Николу Пашиняну пришлось отменить поездку из-за положительного теста на ковид.
В Кремле говорили, что Пашинян сможет принять полноценное участие в саммите по видеосвязи (премьер Армении должен председательствовать на встрече). При этом сам Пашинян позже написал, что второй тест подтвердил наличие коронавируса, поэтому до выздоровления политик будет работать с ограничениями. Он не уточнил, как это отразится на участии в саммите.
Повестка дня
Как анонсировали в Кремле, на заседании обсудят дальнейшее углубление интеграции в ЕАЭС. В том числе речь пойдет об устранении барьеров и ограничений на внутреннем рынке, гармонизации законодательства в финансовой сфере, либерализации единого рынка услуг. Еще одна тема — формирование общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов.
Лидеры утвердят основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2025 год и бюджет организации. По итогам саммита планируется подписание более 20 важных документов. Среди них — решение о предоставлении Ирану статуса государства — наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.
С 1 января 2025 года пост председателя в ЕАЭС переходит от Еревана к Минску. Ожидается, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обозначит приоритеты своего председательства на 2025 год.
На встречу приглашены не только непосредственные участники объединения, но и наблюдатели — Узбекистан и Куба (участие Кубы предусмотрено в формате видеообращения президента).
Ожидается, что потом Путин кратко подведет для прессы итоги состоявшихся саммитов.
В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Они одновременно являются участниками СНГ.
Череда международных контактов
Путин уже третий день проводит под Санкт-Петербургом встречи с лидерами стран постсоветского пространства. Во вторник у него состоялись переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В среду был неформальный саммит СНГ, где обсуждались самые актуальные темы, включая крушение самолета под Актау.
В составе СНГ сейчас 11 государств: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина. При этом, как отмечал Путин, де-факто Молдавия и Украина давно уже являются номинальными участниками и не вовлечены в работу объединения.
Неформальная предновогодняя встреча — многолетняя традиция лидеров СНГ. Такой саммит традиционно проходит в Санкт-Петербурге или его окрестностях.