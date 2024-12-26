Путин примет участие в саммите ЕАЭС под Петербургом

В Кремле говорили, что Пашинян сможет принять полноценное участие в саммите по видеосвязи (премьер Армении должен председательствовать на встрече). При этом сам Пашинян позже написал, что второй тест подтвердил наличие коронавируса, поэтому до выздоровления политик будет работать с ограничениями. Он не уточнил, как это отразится на участии в саммите.